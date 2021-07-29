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«Миннесота» подписала контракт с Дмитрием Куликовым

08:26
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«Миннесота» объявила о заключении контракта с российским защитником Дмитрием Куликовым.

30-летний россиянин подписал соглашение на два года, по которому он будет получать 2,25 миллиона долларов за сезон.

Сезон-2020/21 Куликов начал в «Нью-Джерси», по ходу сезона россиянин был обменян в «Эдмонтон». В регулярном чемпионате НХЛ защитник провел 48 матчей и набрал 4 (0+4) очка, в плей-офф хоккеист принял участие в трех матчах и не отличился результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора

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