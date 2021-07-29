«Миннесота» подписала контракт с Дмитрием Куликовым

«Миннесота» объявила о заключении контракта с российским защитником Дмитрием Куликовым.

30-летний россиянин подписал соглашение на два года, по которому он будет получать 2,25 миллиона долларов за сезон.

Signed Dmitry Kulikov ??



The #mnwild has signed defenseman Dmitry Kulikov to a two-year, $ 4.5 million contract ($ 2.25 million AAV).



? «https://t.co/c0KT6ga3m0 pic.twitter.com/dPolCjWcW8 — Minnesota Wild (@mnwild) July 29, 2021

Сезон-2020/21 Куликов начал в «Нью-Джерси», по ходу сезона россиянин был обменян в «Эдмонтон». В регулярном чемпионате НХЛ защитник провел 48 матчей и набрал 4 (0+4) очка, в плей-офф хоккеист принял участие в трех матчах и не отличился результативными действиями.