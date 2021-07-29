Брэндон Саад получил предложения от «Нью-Джерси» и «Каролины»

Нападающий Брэндон Саад получил статус неограниченно свободного агента. У него есть предложения от «Нью-Джерси» и «Каролины», сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

В сезоне-2021 Саад набрал 24 (15+9) очка в 44 играх регулярного чемпионата за «Колорадо». В плей-офф НХЛ он отметился 8 (7+1) баллами в 10 матчах.