Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Брэндон Саад получил предложения от «Нью-Джерси» и «Каролины»

15:56
Теги:

Нападающий Брэндон Саад получил статус неограниченно свободного агента. У него есть предложения от «Нью-Джерси» и «Каролины», сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

В сезоне-2021 Саад набрал 24 (15+9) очка в 44 играх регулярного чемпионата за «Колорадо». В плей-офф НХЛ он отметился 8 (7+1) баллами в 10 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
Травмированная рапиристка принесла России золото. Драматичный финал, где наша спортсменка не могла встать на ноги
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд