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«Вашингтон» пошутил о конкуренте Самсонова, которого вернул из «Сиэтла»

05:30
Витек Ванечек. Фото nhl.com
Витек Ванечек. Фото nhl.com
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Вратарь «Сиэтла» Витек Ванечек вернулся в «Вашингтон» после того, как был выбран новичком лиги на драфте расширения.

Столичный клуб отреагировал на возвращение 25-летнего чеха спустя неделю в новом клубе отрезком из мультсериала «Симпсоны». Взамен на Ванечека «Кракен» получит выбор во втором раунде драфта-2023.

В минувшем сезоне голкипер провел 37 матчей в НХЛ, в которых пропустил 95 шайб и дважды сыграл на ноль при коэффициенте надежности 90,8 процента.

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Сергей Разин все материалы автора

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