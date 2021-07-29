«Вашингтон» пошутил о конкуренте Самсонова, которого вернул из «Сиэтла»
05:30
Вратарь «Сиэтла» Витек Ванечек вернулся в «Вашингтон» после того, как был выбран новичком лиги на драфте расширения.
Столичный клуб отреагировал на возвращение 25-летнего чеха спустя неделю в новом клубе отрезком из мультсериала «Симпсоны». Взамен на Ванечека «Кракен» получит выбор во втором раунде драфта-2023.
В минувшем сезоне голкипер провел 37 матчей в НХЛ, в которых пропустил 95 шайб и дважды сыграл на ноль при коэффициенте надежности 90,8 процента.
July 28, 2021
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