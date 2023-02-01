Тренер «Нью-Джерси» был арестован за вождение в нетрезвом виде

Помощник главного тренера «Нью-Джерси» Эндрю Брюнетт был арестован в Южной Флориде за вождение в нетрезвом виде, сообщает Local10.com. Инцидент произошел в среду, 1 февраля.

Брюнетт был задержан полицией за нарушение нескольких правил дорожного движения. Также тест установил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Брюнетт занимает должность помощника главного тренера «Нью-Джерси» с лета 2022 года. По ходу прошлого сезона он возглавил «Флориду», когда из команды ушел Джоэл Кенневилл.