«Мики обладает огромным потенциалом». Таварес похвалил Михеева

Нападающий «Торонто» Джон Таварес заявил, что ему нравится играть в одной тройке с Ильей Михеевым, который восстановился после травмы запястья.

— Учитывая его трудоспособность и любовь к игре, неудивительно, что он быстро набрал форму, — цитирует Тавареса Toronto Sun. — Впечатляет, как быстро он смог восстановить былые кондиции.

Приятно видеть, как он прогрессирует. Мики обладает огромным потенциалом.