«Мики обладает огромным потенциалом». Таварес похвалил Михеева
17:40
Нападающий «Торонто» Джон Таварес заявил, что ему нравится играть в одной тройке с Ильей Михеевым, который восстановился после травмы запястья.
— Учитывая его трудоспособность и любовь к игре, неудивительно, что он быстро набрал форму, — цитирует Тавареса Toronto Sun. — Впечатляет, как быстро он смог восстановить былые кондиции.
Приятно видеть, как он прогрессирует. Мики обладает огромным потенциалом.
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