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«Мики обладает огромным потенциалом». Таварес похвалил Михеева

17:40
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Нападающий «Торонто» Джон Таварес заявил, что ему нравится играть в одной тройке с Ильей Михеевым, который восстановился после травмы запястья.

— Учитывая его трудоспособность и любовь к игре, неудивительно, что он быстро набрал форму, — цитирует Тавареса Toronto Sun. — Впечатляет, как быстро он смог восстановить былые кондиции.

Приятно видеть, как он прогрессирует. Мики обладает огромным потенциалом.

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