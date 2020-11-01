Михаил Григоренко: «Надеюсь, во второй раз буду показывать в НХЛ такую же результативность, как это было в КХЛ»

Форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко поделился ожиданиями от возвращения в НХЛ.

«Я думаю, что главное — это уверенность. Да, как молодой игрок ты каждый год продолжаешь работать над аспектами своей игры — катанием, улучшением броска. Смотришь видео, узнаешь, как стать профессионалом, совершенствуешься. Но уверенность — основной момент, — приводит слова Григоренко The Columbus Dispatch. — В КХЛ я смог выйти на тот уровень игры в атаке, который мне не удалось показать в НХЛ. Надеюсь, что во второй раз буду показывать такую же результативность, как это было в КХЛ.

Я разговаривал с Гавриковым перед подписанием контракта, чтобы разузнать о городе, о команде. Он рассказал немало хорошего. Для меня это прекрасная возможность. Рад тому, что снова сыграю против лучших игроков мира. Надеюсь, что в этот раз добьюсь большего успеха».