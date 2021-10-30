Мерзликин запретил «Коламбусу» атаковать в конце матча с «Рейнджерс», чтобы сохранить шат-аут Шестеркина
30 октября, 08:58
Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин выразил свое уважение голкиперу «Рейнджерс» Игорю Шестеркину.
За 20 секунд до конца матча Мерзликин призвал игроков своей команды сохранять шайбу в своей зоне и не атаковать, чтобы Шестеркин завершил матч без пропущенных голов.
First class, Elvis. ? https://t.co/90DzIn99R8— New York Rangers (@NYRangers) October 30, 2021
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» со счетом 4:0, Шестеркин отразил 31 бросок и стал первой звездой матча. Отметим, что россиянин впервые отыграл на ноль в сезоне-2021/22.
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