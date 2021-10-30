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Мерзликин запретил «Коламбусу» атаковать в конце матча с «Рейнджерс», чтобы сохранить шат-аут Шестеркина

30 октября, 08:58
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Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин выразил свое уважение голкиперу «Рейнджерс» Игорю Шестеркину.

За 20 секунд до конца матча Мерзликин призвал игроков своей команды сохранять шайбу в своей зоне и не атаковать, чтобы Шестеркин завершил матч без пропущенных голов.

«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» со счетом 4:0, Шестеркин отразил 31 бросок и стал первой звездой матча. Отметим, что россиянин впервые отыграл на ноль в сезоне-2021/22.

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Иван Торопцев все материалы автора
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