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Кросби может принять участие в матче против «Нью-Джерси»

08:26
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби может сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», сообщает официальный сайт лиги.

Тренерский штаб «пингвинов» примет решение о включении 34-летнего канадца непосредственно перед игрой.

В нынешнем сезоне Кросби не провел ни одного матча, восстанавливаясь после операции на запястье, которую ему сделали 8 сентября.

Матч «Питтсбург» — «Нью-Джерси» пройдет 31 октября и нанчется в 2:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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