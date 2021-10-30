Кросби может принять участие в матче против «Нью-Джерси»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби может сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», сообщает официальный сайт лиги.

Тренерский штаб «пингвинов» примет решение о включении 34-летнего канадца непосредственно перед игрой.

В нынешнем сезоне Кросби не провел ни одного матча, восстанавливаясь после операции на запястье, которую ему сделали 8 сентября.

Матч «Питтсбург» — «Нью-Джерси» пройдет 31 октября и нанчется в 2:00 мск.