Майк Йео стал исполняющим обязанности главного тренера «Филадельфии»

Ален Виньо отправлен в отставку с поста главного тренера «Филадельфии». Также клуб покинул его помощник Мишель Террьен.

Исполняющим обязанности главного тренера «Летчиков» стал Майк Йео, сообщает инсайдер Давид Паньотта.

«Филадельфия» занимает седьмое место в Столичном дивизионе, набрав 20 очков в 22 матчах. У клуба 8 побед и 14 поражений.

Виньо был назначен главным тренером «Флайерз» в 2019 году.