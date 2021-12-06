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Майк Йео стал исполняющим обязанности главного тренера «Филадельфии»

18:11
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Ален Виньо отправлен в отставку с поста главного тренера «Филадельфии». Также клуб покинул его помощник Мишель Террьен.

Исполняющим обязанности главного тренера «Летчиков» стал Майк Йео, сообщает инсайдер Давид Паньотта.

«Филадельфия» занимает седьмое место в Столичном дивизионе, набрав 20 очков в 22 матчах. У клуба 8 побед и 14 поражений.

Виньо был назначен главным тренером «Флайерз» в 2019 году.

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Иван Шитик все материалы автора
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