Майк Йео стал исполняющим обязанности главного тренера «Филадельфии»
18:11
Ален Виньо отправлен в отставку с поста главного тренера «Филадельфии». Также клуб покинул его помощник Мишель Террьен.
Исполняющим обязанности главного тренера «Летчиков» стал Майк Йео, сообщает инсайдер Давид Паньотта.
«Филадельфия» занимает седьмое место в Столичном дивизионе, набрав 20 очков в 22 матчах. У клуба 8 побед и 14 поражений.
Виньо был назначен главным тренером «Флайерз» в 2019 году.
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