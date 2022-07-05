Майк Грир стал генеральным менеджером «Сан-Хосе». Он стал первым чернокожим на такой должности в истории НХЛ

Бывший нападающий «Сан-Хосе» Майк Грир стал новым генеральным менеджером клуба, сообщает сайт «Акул». Он стал первым чернокожим на этом посту в истории НХЛ.

В лиге 47-летний Грир провел 14 сезонов в качестве игрока. Он выступал за «Эдмонтон», «Вашингтон», «Баффало» и «Сан-Хосе». Всего он набрал 383 (162+221) очка в 1068 матчах.

В ноябре прошлого года генеральный менеджер «Шаркс» Даг Уилсон ушел в отставку по состоянию здоровья. Он занимал этот пост в течение 19 лет. После его ухода обязанности генменеджера клуба исполнял Джо Уилл.

После завершения карьеры Грир работал скаутом «Чикаго» и ассистентом главного тренера «Нью-Джерси». В минувшем сезоне он был координатором хоккейных операций в «Рейнджерс».