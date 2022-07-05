«Питтсбург» продлил контракт с голкипером Десмитом

«Питтсбург» продлил контракт с голкипером Кейси Десмитом. Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт «Пингивнов».

Зарплата голкипера составит 1,8 миллиона долларов за сезон.

30-летний Десмит провел всю карьеру в НХЛ в составе «Питтсбурга». Всего на его счету 96 матчей в лиге.

В прошлом сезоне Десмит в 26 встречах в среднем пропускал 2,79 шайбы и отражал 91,4 процента бросков.