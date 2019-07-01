09:45 | Хоккей — НХЛ

Майерс и "Ванкувер" могут подписать контракт на 30 миллионов долларов

0
Обсудить

Защитник Тайлер Майерс и "Ванкувер" близки к подписанию 5-летнего контракта с зарплатой в 6 миллионов долларов в год, cообщает в Twitter журналист Энди Стриклэнд.

Майерс набрал 31 (9+22) очко в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В 6 играх плей-офф 29-летний защитник результативными действиями не отметился.

НХЛ: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ