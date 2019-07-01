Майерс и "Ванкувер" могут подписать контракт на 30 миллионов долларов

Защитник Тайлер Майерс и "Ванкувер" близки к подписанию 5-летнего контракта с зарплатой в 6 миллионов долларов в год, cообщает в Twitter журналист Энди Стриклэнд.

Майерс набрал 31 (9+22) очко в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В 6 играх плей-офф 29-летний защитник результативными действиями не отметился.

Hearing Tyler Myers will sign 5 years, $30 Million, $6 M AAV with Vancouver #Canucks – Andy Strickland (@andystrickland) July 1, 2019

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