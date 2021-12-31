Генменеджер «Далласа»: «Худобин находится там, где он может работать над своей игрой»

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл заявил, что голкипер Антон Худобин может вернуться в первую команду из фарм-клуба.

«Мы в хорошей ситуации на данный момент в том, что касается вратарской линии, — сказал Нилл официальному сайту «Старз». — Сейчас у нас здесь два вратаря, Худобин находится там, где он может работать над своей игрой. Ему нужно было поиграть в фарм-клубе. Этим он и занимается. Он лидер по характеру. И там у него есть шанс проявить свои лучшие качества, выйти на нужный нам уровень, доказать всей лиге, чего он стоит. Он много работает, и я не сомневаюсь, что он снова наберет форму. Он делает то, что должен, и это поможет ему вернуться в НХЛ».

13 декабря «Даллас» выставил Худобина на драфт отказов, а затем отправил в АХЛ, чтобы у него была игровая практика.