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Матч «Миннесота» — «Сент-Луис» перенесен в связи с протестами из-за убийства афроамериканца

00:20
Донте Райт. Фото bringmethenews.com.
Донте Райт. Фото bringmethenews.com.
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Матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис» был перенесен, сообщает официальный Twitter «Миннесоты». Такое решение вызвано ситуацией с убийством афроамериканца Донте Райта. Клуб и лига выразили соболезнования его родным и близким. Игра состоится 12 мая.

В городе Бруклин-Сентер, находящемся в штате Миннесота, полицейский выстрелил в 20-летнего Донте Райта. Афроамериканец впоследствии умер в результате ранения. Инцидент вызвал акции протеста, их участники вступали в столкновение с полицией.

Матч должен был начаться в 03.00 по московскому времени. Ранее лига перенесла 49 матчей из-за коронавируса и еще пять из-за неблагоприятных погодных условий.

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