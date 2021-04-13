Матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис» был перенесен, сообщает официальный Twitter «Миннесоты». Такое решение вызвано ситуацией с убийством афроамериканца Донте Райта. Клуб и лига выразили соболезнования его родным и близким. Игра состоится 12 мая.

В городе Бруклин-Сентер, находящемся в штате Миннесота, полицейский выстрелил в 20-летнего Донте Райта. Афроамериканец впоследствии умер в результате ранения. Инцидент вызвал акции протеста, их участники вступали в столкновение с полицией.

Матч должен был начаться в 03.00 по московскому времени. Ранее лига перенесла 49 матчей из-за коронавируса и еще пять из-за неблагоприятных погодных условий.