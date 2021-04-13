В «Торонто» хотят отправить Амирова в Северную Америку

«Торонто» хочет отправить российского форварда Родиона Амирова в Северную Америку как можно скорее, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Джошуа Клоук со ссылкой на генерального менеджера клуба Кайла Дубаса.

Kyle Dubas says the Leafs want to get Rodion Amirov to North America as soon as possible. — Joshua Kloke (@joshuakloke) April 12, 2021

19-летний россиянин в текущем сезоне выступал за «Салават Юлаев». Он провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (9+4) очков. В плей-офф у него 5 матчей и 3 (0+3) очка.

Хоккеист был выбран «Торонто» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 15-м номером.