Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

В «Торонто» хотят отправить Амирова в Северную Америку

00:20
Теги:

«Торонто» хочет отправить российского форварда Родиона Амирова в Северную Америку как можно скорее, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Джошуа Клоук со ссылкой на генерального менеджера клуба Кайла Дубаса.

19-летний россиянин в текущем сезоне выступал за «Салават Юлаев». Он провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (9+4) очков. В плей-офф у него 5 матчей и 3 (0+3) очка.

Хоккеист был выбран «Торонто» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 15-м номером.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд