Овечкин прокомментировал свое седьмое место в списке снайперов НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью пресс-службе НХЛ прокомментировал выход на 7-е место в списке лучших снайперов лиги.

«Конечно, приятно двигаться вперед. Но так рано заканчивать дело я не планирую. Сейчас просто кайфую и наслаждаюсь моментом, жаль только, что команда проиграла», — заявил российский хоккеист.

5 февраля 35-летний форвард забросил шайбу в матче регулярного сезона НХЛ против «Рейнджерс» (2:4) и вышел на единоличное седьмое место в списке лучших бомбардиров турнира с 709 голами.

На шестом месте рейтинга находится канадский форвард Фил Эспозито, у которого 717 голов. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.