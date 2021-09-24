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Капризов провел первую тренировку в лагере «Миннесоты»

22:10
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провел первое занятие в тренировочном лагере клуба, сообщает журналист Майкл Руссо в Twitter.

Россиянин работал в первом звенес Йоэлем Эрикссоном Эком и Матсом Цуккарелло.

Ранее Капризов заключил с клубом новый контракт на пять лет со средней годовой зарплатой 9 миллионов долларов.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/RussoHockey/status/1441463469203623945

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Александр Кравченко все материалы автора

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