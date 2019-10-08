Марло может вернуться в «Сан-Хосе»

Нападающий Патрик Марло надеется подписать контракт с клубом НХЛ в ближайшее время. 40-летний нападающий провел переговоры с «Сан-Хосе». Также к нему проявляют интерес еще два клуба НХЛ, сообщает TSN.

Прошлый сезон Марло провел в «Торонто». В 82 матчах он набрал 37 (16+21) очков. Летом клуб обменял его в «Каролину», после чего «Харрикейнс» выкупили контракт Марло и он получил статус неограниченно свободного агента.

Напомним, что до подписания контракта с «Торонто» в 2017 году Марло провел всю карьеру именно в «Сан-Хосе».

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