Марио Лемье стал инициатором приглашения Брайан Бурка в «Питтсбург»
19:45
«Питтсбург» пригласил Брайана Бурка на пост президента по хоккейным операциям. Инициатором этого назначения стал совладелец клуба Марио Лемье, который ранее формально исполнял эту должность в клубе, сообщает The Athletic.
Предложение Лемье поддержал исполнительный директор «Пингвинз» Дэвид Морхауз.
Бурк будет работать в тесном контакте с новым генеральным менеджером Роном Хекстоллом.
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