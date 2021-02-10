Марио Лемье стал инициатором приглашения Брайан Бурка в «Питтсбург»

«Питтсбург» пригласил Брайана Бурка на пост президента по хоккейным операциям. Инициатором этого назначения стал совладелец клуба Марио Лемье, который ранее формально исполнял эту должность в клубе, сообщает The Athletic.

Предложение Лемье поддержал исполнительный директор «Пингвинз» Дэвид Морхауз.

Бурк будет работать в тесном контакте с новым генеральным менеджером Роном Хекстоллом.