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Марио Лемье стал инициатором приглашения Брайан Бурка в «Питтсбург»

19:45
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«Питтсбург» пригласил Брайана Бурка на пост президента по хоккейным операциям. Инициатором этого назначения стал совладелец клуба Марио Лемье, который ранее формально исполнял эту должность в клубе, сообщает The Athletic.

Предложение Лемье поддержал исполнительный директор «Пингвинз» Дэвид Морхауз.

Бурк будет работать в тесном контакте с новым генеральным менеджером Роном Хекстоллом.

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