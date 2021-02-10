Торторелла посадил Лайне в запас за критику тренера «Коламбуса»

Стала известна причина, почему главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла не выпускал форварда Патрика Лайне в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:2).

Лайне не выходил на лед, потому что допустил неуважительное высказывание в адрес одного из членов тренерского штаба, пишет журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

Форвард перестал выходить на лед с середины второго периода. Всего он отыграл 11 минут, за которые не набрал очков и ни разу не бросил по воротам.

Отметим, что похожее решение Торторелла принял и с экс-нападающим команды Пьером-Люком Дюбуа, который потом был обменян как раз на Лайне в «Виннипег».

Всего за «Коламбус» Лайне провел 4 матча, в которых забил 3 гола.