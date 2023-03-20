Овечкин признан третьей звездой матча «Миннесота» — «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:5).

На счету россиянина две заброшенные шайбы. Для него это 39-я шайба в сезоне и 819-я в карьере.

Первой звездой стал форвард «Миннесоты» Мэтт Болди, оформивший хет-трик.

Второй звездой стал нападающий «Уайлдс» Маркус Юханссон — на его счету 2 голевые передачи.