Юбердо повторил рекорд Буре во «Флориде»

Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Он забросил две шайбы в первом периоде.

Таким образом 28-летний канадец продлил результативную серию до 13 матчей. Это его лучший результат в карьере.

Юбердо повторил достижение российского форварда Павла Буре, который забивал в 13 матчах подряд в сезоне-1999/2000.

Самая результативная серия в истории «Флориды» принадлежит Майку Хоффману, который забивал в 17 матчах подряд.