Малкин стал вторым среди россиян по количеству матчей с тремя очками
08:24
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (5:3). На его счету стало 95 матчей с тремя и более очками.
Форвард обогнал Сергея Федорова и Александра Могильного по количеству матчей в НХЛ с тремя и более очками за встречу. Из россиян чаще три очка набирал только капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (109 раз).
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