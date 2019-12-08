Малкин стал вторым среди россиян по количеству матчей с тремя очками

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (5:3). На его счету стало 95 матчей с тремя и более очками.

Форвард обогнал Сергея Федорова и Александра Могильного по количеству матчей в НХЛ с тремя и более очками за встречу. Из россиян чаще три очка набирал только капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (109 раз).