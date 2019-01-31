05:36 | Хоккей — НХЛ

Малкин сделал 600-ю голевую передачу в НХЛ

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ​ против "Тампа-Бэй" (4:2) отметился двумя голевыми передачами. Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний россиянин достиг отметки в 600 ассистов в североамериканской карьере.

Малкин стал четвертым россиянином в истории НХЛ, который достиг такой отметки. Ранее это сделали Сергей Федоров​ (696), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604). 

 

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