Малкин сделал 600-ю голевую передачу в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ​ против "Тампа-Бэй" (4:2) отметился двумя голевыми передачами. Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний россиянин достиг отметки в 600 ассистов в североамериканской карьере.

Малкин стал четвертым россиянином в истории НХЛ, который достиг такой отметки. Ранее это сделали Сергей Федоров​ (696), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).