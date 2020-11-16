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Малкин попал в десятку лучших центров лиги по версии НХЛ

08:56
Евгений Малкин. Фото USA Today Sports
Евгений Малкин. Фото USA Today Sports
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги составил список лучших центрфорвардов чемпионата. В топ-20 оказался только один представитель России — нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Он расположился на восьмой строчке.

Возглавил рейтинг форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым выбран Натан Маккиннон из «Колорадо». Третьим стал еще один центр «Ойлерз» Леон Драйзайтль. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби остался на четвертой строчке.

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