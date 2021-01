Малкин догнал Ягра в списке самых результативных игроков в истории «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после результативной передачи на Каспери Капанена в матче регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (3:2 в овертайме) догнал легенду клуба Яромира Ягра в списке самых результативных игроков «Пингвинов», сообщает PittsburghHockey.net.

Теперь у обоих хоккеистов по 1 079 набранных очков. На втором месте партнер Малкина Сидни Кросби (1 270 очков), а лидирует еще одна легенда клуба Марио Лемье — 1 723 очка.

Обойти великого чеха Малкин может уже в следующем матче против «Бостона» 29 января.

With his assist on Kapanen goal, Evgeni Malkin has just tied Jaromir Jagr for third place on team's all-time point list (1,079).



Mario Lemieux = 1,723

Sidney Crosby = 1,270

Jaromir Jagr = 1,079 pic.twitter.com/CIQQipYZW1