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Макдэвид набрал 105 очков в сезоне-2020/21

01:18
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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отличился результативной передачей в заключительном матче команды в регулярном чемпионате НХЛ против «Ванкувера» (1:4).

Таким образом, 24-летний канадец набрал 105 (33+72) очков в 56 матчах за сезон. Он является лидером среди игроков по набранным очкам в сезоне НХЛ. На второй строчке его партнер по атаке Леон Драйзайтль, который набрал 84 (31+53) очка.

В прошлом сезоне Макдэвид набрал 97 (34+63) очков в 64 матчах «регулярки».

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