«Ванкувер» на выезде победил «Эдмонтон»
00:53
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:1.
На шайбу Адама Ларссона гости ответили дублем Мэттью Хаймора, а также точными бросками Бо Хорвата и Трэвиса Бойда.
После этого матча «Эдмонтон» завершил регулярный сезон на втором месте в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 47 очками — на седьмой строчке.
Читайте также
Закат русского «Вашингтона» близок. Овечкин останется в «Кэпс», а вот Кузнецову и Самсонову нужно чудо в плей-офф
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю