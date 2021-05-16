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«Ванкувер» на выезде победил «Эдмонтон»

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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:1.

На шайбу Адама Ларссона гости ответили дублем Мэттью Хаймора, а также точными бросками Бо Хорвата и Трэвиса Бойда.

После этого матча «Эдмонтон» завершил регулярный сезон на втором месте в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 47 очками — на седьмой строчке.

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