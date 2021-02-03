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Лундквист сообщил, что его восстановление после операции на сердце проходит хорошо

23:26
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Голкипер «Вашингтона» Хенрик Лундквист рассказал о том, как проходит его восстановление после операции на открытом сердце.

«Я не был уверен в том, чего мне ждать в первый месяц после операции, — написал Лундквист в Instagram 3 февраля. — Сегодня прошло четыре недели (со дня операции — Прим. «СЭ»), и я чувствую себя сильным, мое тело и сознание наполнено положительной энергией. Восстановление проходит хорошо».

Публикация от Henrik Lundqvist (@hlundqvist35)

16 января вратаря выписали из больницы. 38-летний Хенрик Лундквист на протяжении 15 лет выступал за «Рейнджерс». В октябре прошлого года он заключил с «Кэпиталз» сезонный контракт на 1,5 миллиона долларов.

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