Лундквист сообщил, что его восстановление после операции на сердце проходит хорошо

Голкипер «Вашингтона» Хенрик Лундквист рассказал о том, как проходит его восстановление после операции на открытом сердце.

«Я не был уверен в том, чего мне ждать в первый месяц после операции, — написал Лундквист в Instagram 3 февраля. — Сегодня прошло четыре недели (со дня операции — Прим. «СЭ»), и я чувствую себя сильным, мое тело и сознание наполнено положительной энергией. Восстановление проходит хорошо».

16 января вратаря выписали из больницы. 38-летний Хенрик Лундквист на протяжении 15 лет выступал за «Рейнджерс». В октябре прошлого года он заключил с «Кэпиталз» сезонный контракт на 1,5 миллиона долларов.