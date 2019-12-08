«Лос-Анджелес» уступил «Калгари». Прохоркин отметился голевой передачей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» играл с «Лос-Анджелесом». «Флэймз» победили со счетом 4:3.

В составе «Кингз» голевой передачей отметился российский нападающий Николай Прохоркин.

«Лос-Анджелес» потерпел пятое поражение подряд и занимает последнее место в Западной конференции. «Калгари» продлил свою победную серию до пяти матчей.

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«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Голы: Копитар — 11 (бол., Даути), 11:09 — 0:1. Даути — 6 (бол., Браун, Копитар), 14:43 — 0:2. Лучич — 2 (бол., Баклунд, Райан), 18:14 — 1:2. Риналдо — 1 (Дюбе, Ридер), 23:01 — 2:2. Монахэн — 8 (Годро), 31:46 — 3:2. Дюбе — 3 (Райан, Лучич), 41:29 — 4:2. Рой — 3 (Прохоркин, Льюис), 45:24 — 4:3.

Вратари: Тэлбот — Кэмпбелл (58:43).

Штраф: 21 — 23.

Броски: 30 (12+10+8) — 33 (8+11+14).

Наши: — - Прохоркин (8.45/1/0).

8 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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