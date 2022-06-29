Филип Форсберг готов подписать с «Нэшвиллом» контракт на 8 лет

Агент нападающего Филипа Форсберга Джей-Пи Бэрри рассказал, как проходят переговоры с «Нэшвиллом» по новому контракту.

«Мы хотим получить контракт на 8 лет. Деньги — это уже второй вопрос», — цитирует агента в Twitter журналист Рик Даливал.

В этом сезоне 27-летний Форсберг установил клубный рекорд — ему потребовалось меньше всего матчей (46) для достижения отметки в 30 заброшенных шайб.

Всего в этом сезоне на счету форварда 84 (42+42) очка в 69 встречах. Он установил личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах.

В плей-офф на его счету 1 гол в 4 встречах.