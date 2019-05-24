"Лос-Анджелес" объявил, что Войнов не будет играть за клуб

"Лос-Анджелес" выступил с заявлением по поводу российского защитника Вячеслава Войнова. Сегодня дисквалификация игрока была сокращена вдвое, поскольку он пропустил сезон-2018/19.

"Сегодня арбитр НХЛ вынес окончательное решение о дальнейшей дисквалификации Вячеслава Войнова. С нашей точки зрения, игрок не будет играть за "Кингз". Теперь мы определим влияние решения арбитра на наши права по отношению к игроку и рассмотрим варианты", - говорится в заявлении.

Напомним, НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

НХЛ вдвое сократила дисквалификацию Вячеслава Войнова

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