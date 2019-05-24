НХЛ вдвое сократила дисквалификацию Вячеслава Войнова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в лице судьи Шьяма Даса приняла решения вдвое сократить дисквалификацию российского хоккеиста Вячеслава Войнова, сообщает официальный сайт лиги.

"Арбитр Дас поддержал решение комиссара об отстранении Войнова на один сезон в НХЛ, но отметил, что следует учесть тот факт, что игрок уже пропустил 41 игру в качестве дисквалификации в течение регулярного чемпионата сезона-2018/19. Соответственно, теперь дисквалификация будет действовать до середины регулярного чемпионата сезона-2019/20", - говорится в заявлении.

Напомним, НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

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