Капризов принес «Миннесоте» победу над «Лос-Анджелесом» в овертайме

«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного сезона НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в составе «Уайлд» забросил российский нападающий Кирилл Капризов. На счету хоккеиста также две голевых передачи в матче. Капризов стал первой звездой матча. Отметим, что для 23-летнего россиянина эта встреча стала дебютной в НХЛ.

В параллельном матче «Вегас» обыграл «Анахайм» — 5:2.

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Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Бродин — 1 (Капризов, Патерин), 16:06 — 0:1. Картер — 1 (Копитар), 19:57 — 1:1. Атанасиу — 1 (Картер, Рой), 27:12 — 2:1. Браун — 1 (бол., Иафалло, Копитар), 37:05 — 3:1. Раск — 1 (Капризов, Дамба), 43:15 — 3:2. Фолиньо — 1 (Сутер), 49:42 — 3:3. Капризов — 1, 63:47 — 3:4.

Вратари: Куик — Тэлбот.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (7+14+12+1) — 27 (6+12+7+2).

Наши: — - Капризов (21.52/2/+3).

15 января. Лос-Анджелес. Staples Center.

«Вегас» — «Анахайм» — 5:2 (2:2, 0:0, 3:0)

Голы: Маршессо — 1 (Мартинес, Теодор), 1:07 — 1:0. Носек — 1 (Ривз), 2:13 — 2:0. Комтуа — 1 (Стил), 4:22 — 2:1. Комтуа — 2 (Гецлаф), 7:58 — 2:2. Стоун — 1 (Стивенсон, Пьетранджело), 40:49 — 3:2. Пачоретти — 1 (Стоун), 50:59 — 4:2. Так — 1 (п.в., Руа, Гласс), 59:46 — 5:2.

Вратари: Ленер — Гибсон (56:59 — 58:06, 58:22 — 59:46).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 29 (12+6+11) — 22 (7+8+7).

15 января. Парадайс. T-Mobile Arena.