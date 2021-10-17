«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес», Капризов и Куликов сделали по одной голевой передаче
«Миннесота» победила «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
В составе «Уайлд» отличились Фредерик Годро, Виктор Раск и Райан Хартман, у «Кингз» забросили Виктор Арвидссон и Анже Копитар. Россияне Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов поучаствовали в двух голах «Миннесоты», сделав по одной результативной передаче.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Голы: Арвидссон — 1 (бол., Копитар, Даути), 25:23 — 1:0. Годро — 1 (Фиала, Куликов), 26:17 — 1:1. Раск — 1 (Капризов), 31:55 — 1:2. Хартман — 1 (Фолиньо, Гринуэй), 36:52 — 1:3. Копитар — 4 (Даути, Куик), 47:28 — 2:3.
Вратари: Куик (58:09) — Тэлбот.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 31 (11+11+9) — 30 (12+12+6).
Наши: Ткачев (15.28/0/0) — Капризов (15.21/1/+1), Куликов (19.39/2/+2).
17 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю