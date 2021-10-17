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Майк Салливан стал лучшим среди тренеров в истории «Питтсбурга» по количеству побед

08:22
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:2.

Эта победа стала для главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана 253-й в регулярном чемпионате, сообщает пресс-служба клуба. Таким образом, он стал лучшим тренером в истории клуба по количеству побед.

53-летний Салливан возглавляет «Питтсбург» с 2015 года. Он привел команду к двум победам в Кубке Стэнли.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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