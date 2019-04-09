"Лос-Анджелес Кингз" изучит решение НХЛ по Войнову

"Лос-Анджелес Кингз" изучит решение НХЛ по своему бывшему защитнику Вячеславу Войнову. 29-летний россиянин был дисквалифицирован на сезон-2019/20 за "недопустимое поведение вне льда".

Как сообщает Lakingsinsider, "короли" внимательно изучат решение НХЛ, а также откажутся от преждевременных комментариев. Россиянин может подать апелляцию на свое отстранение.

Напомним, 20 октября 2014 года Войнов был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии над женой. Россиянин был приговорен к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока. На время расследования НХЛ дисквалифицировала хоккеиста. Его последним клубом в США был "Лос-Анджелес Кингз".

НХЛ дисквалифицировала Войнова на сезон-2019/20