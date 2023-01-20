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Сегодня, 09:09

«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес», Сегин набрал три очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:0.

3 (2+1) очка набрал Тайлер Сегин, еще по шайбе забросили Джейсон Робертсон и Эса Линделль.

После этого матча «Даллас» с 61 очком лидирует в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 56 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Голы: Сегин — 13 (Павелски, Робертсон), 6:54 — 0:1. Сегин — 14, 17:20 — 0:2. Линделл — 6 (Джонстон, Бенн), 18:44 — 0:3. Робертсон — 31 (Сегин, Хейсканен), 27:27 — 0:4.

Вратари: Копли (Куик, 27:27) — Уэджвуд.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (9+11+14) — 24 (12+10+2).

Наши: — - Гурьянов (11.40/1/0).

20 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18 230 зрителей.

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4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 44 20 24 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 46 29 17 59
3 Миннесота 44 25 19 54
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8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
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20.01 03:00
Коламбус – Анахайм
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20.01 03:00
Монреаль – Флорида
 2 : 6
20.01 03:00
Рейнджерс – Бостон
 1 : 3
20.01 03:00
Торонто – Виннипег
 4 : 1
20.01 03:00
Филадельфия – Чикаго
 1 : 4
20.01 03:30
Баффало – Айлендерс
3 : 2 ОТ
20.01 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 5 : 2
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Аризона – Вашингтон
 0 : 4
20.01 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 5 : 3
20.01 06:00
Вегас – Детройт
 2 : 3
20.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
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