«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес», Сегин набрал три очка

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:0.

3 (2+1) очка набрал Тайлер Сегин, еще по шайбе забросили Джейсон Робертсон и Эса Линделль.

После этого матча «Даллас» с 61 очком лидирует в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 56 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Голы: Сегин — 13 (Павелски, Робертсон), 6:54 — 0:1. Сегин — 14, 17:20 — 0:2. Линделл — 6 (Джонстон, Бенн), 18:44 — 0:3. Робертсон — 31 (Сегин, Хейсканен), 27:27 — 0:4.

Вратари: Копли (Куик, 27:27) — Уэджвуд.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (9+11+14) — 24 (12+10+2).

Наши: — - Гурьянов (11.40/1/0).

20 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18 230 зрителей.