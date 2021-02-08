Кузнецов и Самсонов тренируются на льду. Они все еще в ковид-списке

Российские игроки «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов — возобновили тренировки. Как сообщает журналистка Саманта Пелл в Twitter, оба хоккеиста занимаются с командой на льду.

Самсонов, Кузнецов, а также Дмитрий Орлов и Александр Овечкин были отправлены на карантин 21 января из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Орлов и Овечкин уже вернулись в основной состав.