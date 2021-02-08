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Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ральф Бэкстрем

20:13
Ральф Бэкстрем. Фото nhl.com
Ральф Бэкстрем. Фото nhl.com
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Скончался известный канадский хоккеист Ральф Бэкстрем, сообщает официальный сайт НХЛ 8 февраля. Ему было 83 года.

Выступал в НХЛ за «Монреаль» и «Лос-Анджелес». Шестикратный обладатель Кубка Стэнли. Все трофеи он завоевал в составе «Канадиенс». Шесть раз выступал в Матчах звезд НХЛ.

Бэкстрем, выступавший на позиции центрального нападающего, провел 1032 матча в НХЛ. В его активе 278 голов и 361 результативный пас.

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