Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ральф Бэкстрем

Скончался известный канадский хоккеист Ральф Бэкстрем, сообщает официальный сайт НХЛ 8 февраля. Ему было 83 года.

Выступал в НХЛ за «Монреаль» и «Лос-Анджелес». Шестикратный обладатель Кубка Стэнли. Все трофеи он завоевал в составе «Канадиенс». Шесть раз выступал в Матчах звезд НХЛ.

Бэкстрем, выступавший на позиции центрального нападающего, провел 1032 матча в НХЛ. В его активе 278 голов и 361 результативный пас.