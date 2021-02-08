Кузнецов вышел на тренировку «Вашингтона»
19:44
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов вышел на тренировку команды. Он появился на льду раньше остальных партнеров по команде, пишет в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.
Также к тренировке готовится голкипер Илья Самсонов.
Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отправлены на карантин 21 января и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.
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