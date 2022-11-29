Первый тренер Кучерова: «Если здоровье не подведет, то Никита поборется в гонке бомбардиров НХЛ»

Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, оценил игру форварда в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:5 ОТ). 29-летний россиянин отметился ассистентским хет-триком.

— Никита уже не один год так играет. После пяти матчей чемпионата меня спросили: «Почему Кучеров так тяжело начал?» На что я ответил: «Подождите, дайте сыграть 15-20 матчей, тогда и будет видно». Вот все встает на свои места. Главное, чтобы травм не было и Никиту здоровье не подвело. Конечно, я радуюсь за него.

— Как вы думаете, Кучеров сможет побороться за лидерство в гонке бомбардиров?

— Если здоровье не подведет, то он поборется. И кто из конкурентов пройдет без травм. В прошлом сезоне Никита провел только 40 с лишним игр, и с половиной чемпионата, конечно, эту гонку не выиграешь. И подготовиться к плей-офф ему главнее, — цитирует «РБ Спорт» Кучерова.

В текущем сезоне Кучеров провел 21 матч, в которых набрал 34 (10+24) очка.