«Ванкувер» отправил нападающего Подколзина в АХЛ

«Ванкувер» отправил нападающего Василия Подколзина в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне 21-летний россиянин провел за «Кэнакс» 16 матчей и набрал 3 (0+3) очка. При полезности «-2».

Также в фарм-клуб отправился защитник Джек Тэтбоун, на счету которого в этом сезоне 6 игр и 1 (0+1) очко.

Подколзин был выбран на драфте НХЛ-2019 под общим 10-м номером.В прошлом сезоне он провел за «Ванкувер» 79 матчей и набрал 26 (14+12) очков.