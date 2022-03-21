«Филадельфия» обменяла защитника Брауна в «Рейнджерс»

«Филадельфия» обменяла защитника Джастина Брауна в «Рейнджерс». Взамен клуб из Нью-Йорка отдал выбор в третеьм раунде драфта-2023, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Контракт 35-летнего игрока обороны с зарплатой в 1,8 миллиона долларов истекает предстоящим летом. «Филадельфия» не будет удерживать часть этой суммы.

В нынешнем регулярном чемпионате Браун провел 61 матч, отметившись 16 (5+11) очками при показателе полезности «минус 3».