Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Александр Волков рассказал, как проходило празднование чемпионства.

— Осознание того, что ваше имя выгравировано на Кубке Стэнли, пришло?

— Уже прошло довольно много времени, так что, наверное, да. Внутри все успокоилось. Эмоции немного ушли. А до этого вообще не осознавал, думал, что все это сон, приводит слова Волкова Sport24.

— Что было самым крутым в праздновании?

— Парад. Я смотрел, какие парады были у других команд, и, мне кажется, у нас получился самым классным и необычным. У всех все стандартно проходило — ездили на автобусах по городу. А у нас был парад на лодках, катерах. Ни у кого такого не было. Было очень красиво.

— В Северной Америке писали, что вы очень бурно отмечали победу, забыв о мерах предосторожностей, соприкасались с фанатами и так далее. Эти обвинения уместны?

— Когда ты выигрываешь то, к чему шел всю жизнь, поднимаешь над головой заветный кубок, то не думаешь ни о чем больше. Не стоит тут никого обвинять в неправильном поведении, это были эмоции. Да и я бы не сказал, что мы контактировали с фанатами. Все было ограждено, у болельщиков не было прямого доступа к игрокам. Конечно, контакт был, но не в большом количестве. Все-таки парад был на лодках, дистанция соблюдалась. Людей на улице было много, но все были счастливы. Как можно было запретить фанатам выходить на улицу?

— Во время парада не было ли страха, что кубок может в воду упасть?

— Если бы упал, то его бы сразу поймали. А так риск, конечно, всегда есть.

— Мир хоккея был шокирован таким раскрепощенным и расслабленным Кучеровым. Понимаю, что в жизни он другой. Но вы разве ожидали, что он будет поить владельца «Тампы» Джеффа Виника пивом прямо на сцене?

— Никто не ждал от Никиты такого, потому что никто его лично не знает. Для чужих он закрытый человек, и это его право вести себя так, как он хочет. С нами в команде, со своей семьей и с близкими друзьями Куч другой. Он всегда веселый. Если какое-то мероприятие, праздник, то Никита не стоит в сторонке. Для нас его поведение после победы не стало сюрпризом. Он заслужил эту победу и теперь может делать все что хочет.