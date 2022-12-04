Кучеров реализовал большинство в матча «Тампы» с «Торонто»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

В начале третьего периода 29-летний россиянин реализовал большинство и сравнял счет — 2:2.

Для него эта шайба стала 11-й в текущем сезоне.