Кучеров прервал рекордную результативную серию в домашних матчах «Тампы»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал результативную серию в домашних играх клуба.

13 марта «Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Виннипегу» (2:3). Кучеров в этой встрече не набрал очков. Таким образом, его результативная серия прервалась.

29-летний россиянин набирал очки в 24 играх за «Лайтнинг» подряд. Этот результат является лучшим в истории клуба и шестым во всей лиге.

В сезоне-2022/23 Кучеров провел 67 матчей и набрал 95 (26+69) очков.