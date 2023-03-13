Тренин признан третьей звездой матча с «Анахаймом»
Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4 ОТ).
26-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард «Предаторз» Томаш Новак, у которого 3 (2+1) очка. Вторая звезда — форвард «Дакс» Мэйсон Мактавиш, оформивший дубль.
В текущем сезоне Тренин провел 59 матчей, в которых набрал 21 (10+11) очко.
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|13.03
|02:00
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Тампа-Бэй – Виннипег
|2 : 3
|13.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|3 : 0
|13.03
|02:00
|
Сент-Луис – Вегас
|3 : 5
|13.03
|04:00
|
Калгари – Оттава
|5 : 1
|13.03
|04:30
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Аризона – Миннесота
|5 : 4 ОТ
|13.03
|04:30
|
Анахайм – Нэшвилл
|4 : 5 ОТ
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