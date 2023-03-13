Тренин признан третьей звездой матча с «Анахаймом»

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Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4 ОТ).

26-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард «Предаторз» Томаш Новак, у которого 3 (2+1) очка. Вторая звезда — форвард «Дакс» Мэйсон Мактавиш, оформивший дубль.

В текущем сезоне Тренин провел 59 матчей, в которых набрал 21 (10+11) очко.