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Сегодня, 07:48

Тренин признан третьей звездой матча с «Анахаймом»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4 ОТ).

26-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард «Предаторз» Томаш Новак, у которого 3 (2+1) очка. Вторая звезда — форвард «Дакс» Мэйсон Мактавиш, оформивший дубль.

В текущем сезоне Тренин провел 59 матчей, в которых набрал 21 (10+11) очко.

Яков Тренин
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нэшвилл Предаторз
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Аризона – Миннесота
 5 : 4 ОТ
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Анахайм – Нэшвилл
 4 : 5 ОТ
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