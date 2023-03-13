Малкин набрал 70+ очков в 12 сезонах НХЛ, догнав по этому показателю Лемье

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил два голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

После этой встречи россиянин достиг отметки в 70 очков за сезон в 12-м сезоне НХЛ. Он вышел на второе место в истории «Питсбурга», сравнявшись в Марио Лемье. Первую строчку занимает форвард «Пингвинз» Сидни Кросби, который провел 13 подобных сезонов.

В текущем сезоне 36-летний Малкин сыграл в 66 матчах за «Питтсбург» и набрал 70 (23+47) очков.

Его команда располагается на 7-м месте на «Востоке», набрав 78 очков за 66 игр.