Кучеров набирает очки в 11 из 14 последних матчах с «Нью-Джерси»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» (4:1).

В составе «Лайтнинг» форвард Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой. Таким образом, 29-летний россиянин набирает очки в 11 из 14 последних играх с «Дэвилз»: на его счету 22 (8+14) очка.

В текущем сезоне Кучеров провел 68 матчей, в которых набрал 96 (27+69) очков.